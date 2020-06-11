بدء صب أسقف الدور الرابع علوى بعمارات "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الرابع علوي بعدد من عمارات مشروع "JANNA" للاسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة ( ارضي + ٧ ادوار متكررة) باجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض اسقف الدور الثالث علوي بالإضافة إلي أعمدة الدور الرابع علوي بإجمالي حوالي ٦٠ سقفا، وذلك إستكمالاً لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة.

وقال المهندس محمد الدكروري، رئيس جهاز مديننتي ملوي والفشن الجديدتين: إن معدل الإنجاز بالمشروع بلغ حوالى ٣٠٪ باستثمارات نحو ١٣٠ مليون جنيه في مجالى الإسكان والطرق.

وذكر رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة، بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في أعمال المباني والتشطيبات حتي يتم الانتهاء من الأعمال بالمشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، بجانب إلزام الشركات باتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية جميع العاملين بالمواقع المختلفة من انتشار فيروس كورونا المستجد.