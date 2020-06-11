رئيس مجلس الحسنة بوسط سيناء يتسلم مهام عمله

ذكر بيان لمجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم، أن اللواء أسامة أحمد محمود رئيس مركز ومدينة الحسنة الجديد، استلم مهام عمله رئيسا للمركز والمدينة.

وعقد رئيس المركز اجتماعا حضره المهندس أحمد عبد الحليم سالمان، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، ووليد امين المنسى سكرتير عام المجلس وجميع العاملين بالمجلس.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة مراجعة موقف العمل التنفيذي على أرض مركز الحسنة في المدينة والقرى، والموقف التنفيذى لسير المشروعات الجارى العمل فيها والمقترحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء، قد تم تكليفه من بين 3 رؤساء مدن تقرر تعيينهم فى شمال سيناء ضمن حركة المحليات الأخيرة.