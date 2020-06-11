"الزراعة" تضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة بمحافظة البحيرة

صرح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابه على صناعة وتداول الأعلاف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفي ظل الرقابة الصارمة، والتفتيش المفاجئ، الذي يقوم به لجان حيادية دورية متعاقبة تضم ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات.

ووردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة البحيرة، بتصنيع أعلاف من خامات منتهية الصلاحية وغير مطابقة ظاهريا للمواصفات القياسية، والمصنع غير مرخص له بتصنيع الأعلاف.

وأضاف سليمان أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، ومديرية زراعة النوبارية، وداهمت القوة المصنع حيث تبين الآتي: "المصنع يعمل دون ترخيص وتم ضبط 3055 طن أعلاف ماشيه وأسماك منتج نهائي جاهز للتداول دون ترخيص، وغير مسجل بوزارة الزراعة فيما يعد غشا تجاريا، و11352 طن مواد خام دون بيانات ومجهولة المصدر غير مطابقة ظاهريا للمواصفات القياسية، وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها".

ومن ناحيته يؤكد المهندس عبدالعزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تراقب صناعة الأعلاف وتداولها على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، للتأكد من تصنيع أعلاف طبقا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، ويتم تصنيعها في مصانع مرخص لها بذلك من الوزارة لتحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي وتناسلي ومناعي سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك، مؤكدا على أن هذا واجب ورسالة يؤديها مهما كانت الظروف، "لنوفر لشعب مصر العظيم الغذاء البروتيني من أصل حيواني صحي آمن".