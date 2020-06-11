مجلس الوزراء يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينص على استحداث وإنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون آخر يقضي بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وينص على السماح لمن هم دون سن 21 عامًا بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه برسوم رمزية وذلك تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب.

وفى تعليق لها، توجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، لدعم مشروعي القانونين اللذان يأتيان انطلاقاً من التزام الدولة برعاية النشء وتشجيعاً لهم على تقديم إبداعات متنوعة في مجالات الثقافة والفنون.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن هذه الخطوة تعد إنجازا جديدا يضاف لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وتجسيدا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللآزمة لذلك، مبينة أن القانونين يهدفان إلى خلق جيل جديد من المبدعين يحمل لواء الريادة الحضارية المصرية.