محافظ بورسعيد يستعرض مع رئيس مجلس الوزراء مواجهة كورونا عبر الكونفرانس

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالة الصحية بالمحافظة، وتطورات الوضع الوبائي الحالي وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ، توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، وان المحافظة مستمرة في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محافظ بورسعيد عن تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الطب الوقائى والرعاية الصحية ومديرية الصحة وممثلى عن هيئة الرقابة الإدراية والأمن الوطنى للمرور اليومى على المستشفيات المخصصة لإدارة واستقبال حالات كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزارء، وتقوم اللجنة بعرض النتائج الخاصة بالمتابعة يوميا، حيث تستهدف اللجنة، التأكد من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلى والمخالطين بهم.

وتتابع اللجنة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية والتى تكفى لمدة أسبوعين على الأقل، ومراجعة عملية صرف الأدوية من المخازن، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة .وأعلن محافظ بورسعيد أنه تم تخصيص رقم ١١٤خاص بغرفة عمليات المحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأرقام 01201461916 - 0663222945 لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بالوباء الحالى، لافتا لوجود أطباء بغرفة العمليات لمتابعة ما اخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.