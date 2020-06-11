"مياه أسيوط" تدعو لتسجيل قراءة العداد عبر "قـراءتي"

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عملاءها باستخدام تطبيق "قراءتي" الذي أطلقته الشركة لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب.

ويتيح التطبيق تسجيل قراءة الاستهلاك التي تعبر عن القيمة الفعلية المستهلكة للمياه، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد. ويمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال GOOGLE PLAY مجانًا.

وأوضحت همت مصطفى، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن تسجيل قراءة عداد المياه باستخدام تطبيق "قراءتي" لأول مرة يستلزم من العميل تسجيل جميع بياناته الموجودة على فاتورة المياه، حيث يعتمد التطبيق المجاني على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة المسجلة على التطبيق مطابقة للقراءة الموجودة في العداد أي ما تم استهلاكه بالفعل.

لتحميل التطبيق

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https://play.google.com/store/apps/details…