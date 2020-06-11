إقليم كردستان العراق يتخذ إجراءات وقائية لمنع تفشي كورونا

قررت رئاسة محكمة استئناف أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم، تعليق الأعمال الحكومية لفترة أسبوعين إثر إصابة اثنين من قضاتها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

من جانبها، قررت رئاسة برلمان الإقليم تعليق أعمال البرلمان لفترة أسبوعين بعد إصابة أحد أعضاء البرلمان واثنين من موظفيه بالوباء.

وأعلنت وزارة الصحة بإلاقليم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإقليم تسع منها في أربيل.

وصول أكثر من 70 عراقيا عالقا برومانيا

ووصلت طائرة قادمة من رومانيا إلى مطار البصرة الدولي، وعلى متنها أكثر من 70 مواطنا عراقيا عالقا من البصرة والمحافظات الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكر عضو خلية الأزمة في البصرة حكيم المياحي، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، أن خلية الأزمة في البصرة وفرت كل الإجراءات اللازمة لاستضافة العراقيين من البصرة والمحافظات الأخرى في منطقة الرميلة الشمالي، مشيرا إلى أنه بعد وصول الوافدين تم إجراء الفحوصات الطبية من قبل كوادر صحة البصرة الموجودين في داخل المطار.

وأوضح المياحي، أن هناك سيارات خصصتها خلية الأزمة لنقل الوافدين العراقيين من البصرة إلى المحافظات الأخرى بعد خضوعهم للإجراءات الصحية من قبل الكوادر الطبية.