نتائج جهود أجهزة البحث الجنائى فى كشف ملابسات قضايا السرقة وضبط مرتكبيها 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج التالية:

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة ، بإستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق إتهامه فى عديد من القضايا آخرهم "سرقة".. وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر").. وبسؤال المجنى عليهما (حارس عقار وزوجة).. قررت الثانية بأنها حال تواجدها داخل الغرفة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وإستولى منها على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فقامت وزوجها بالإستغاثة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب مشاهدته لباب الغرفة غير محكم الغلق.

أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة صادر من أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).. وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول- بطاقة رقم قومى-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعى")، وذلك فور إرتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء إستقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعى" فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار , وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية").. حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقرا بإرتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير إسترداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية ،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول.

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية".. بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة ، ولدى فتحه الباب فوجئ بعدد 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة ، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء ،والإستيلاء على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالى- 3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار .. حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجنى، عاطل، وآخرين هاربين) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقر الثانى بأنه نظراً لعمله بذات محل عمل المجنى عليه, وعلمه بإحتفاظه لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهمان الهاربان" جارى ضبطهما".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة