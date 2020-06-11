ضبط 8 تشكيلات عصابية بالغربية ارتكبوا 49 جريمة سرقة 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن ضبط ( عدد 8 تشكيلات عصابية ، ضمت عدد 20 متهم "من بينهم متهمان هاربان" ) إرتكبوا ( عدد 49 واقعة سرقات " مساكن"، دراجات نارية ، نشل هواتف محمولة ، سرقات متنوعة") بنطاق مديريات أمن (الغربية،المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ) بإجمالى مضبوطات بلغت الآتى :

( 1,250 كيلو جرام ) مشغولات ذهبية .

عدد ( 19 ) دراجة نارية ، من بينهم عدد ( 2 ) مركبة توك توك .

مبالغ مالية قدرها ( 3400 دولار أمريكى ، 57920 جنيه ) .

عدد ( 16 ) هاتف محمول .

بعض الأجهزة المنزلية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .