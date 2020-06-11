خلال 24 ساعة.. ضبط 177 قطعة سلاح و221 قضية مخدرات وتنفيذ 76204 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ..

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء :

ضبط (عدد 177 قطعة سلاح نارى، بحوزة 149 شخص).. وذلك على النحو التالى:(18) بندقية آلية .(33) بندقية خرطوش.(11) طبنجة .(115) فرد محلى.(257) طلقة مختلفة الأعيرة.(30) خزينة متنوعة .ضبط (209) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76204) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:(314) حكم جناية.(22395) حكم حبس جزئى.(4357) حكم حبس مستأنف.(38853) حكم غرامة.(10285) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين إرتكبوا (14) حادث متنوع .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (221) قضية مخدرات بحوزة (237) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت (25,405 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (14,867 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,391 كيلو جرام ).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,183 كيلو جرام ).كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 205 جرام ).كمية من مخدر البودرة وزنت ( 145 جرام ).كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,120 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).عدد (4059) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (49) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (191) دراجة نارية مخالفة.فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (11 سيارة).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22379) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص عشوائى لعدد (81) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.