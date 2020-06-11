حملة أمنية مكبرة إستهدفت حائزى المخدرات بسمنود

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

فقد قامت الأجهزة الأمنية بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وإدارة قوات الأمن إستهدفت (دائرة مركز شرطة سمنود) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. من بينها الآتى :

ضبط عدد ( 13 ) قطعة سلاح نارى بحوزة ( عدد 13متهم ) .. عبارة عن :

بندقية آلية .

عدد ( 2 ) بندقية خرطوش .

عدد ( 2 ) مسدس - أحدهما معدل لإطلاق الأعيرة النارية .

عدد ( 8 ) فرد خرطوش .

عدد ( 17 ) طلقة مختلفة الأعيرة .

ضبط عدد ( 10 ) قضايا إتجار فى المخدرات .. ضبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,087 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 190 جرام ).

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 150 جرام ).

عدد ( 494 ) قرص مخدر .

ضبط ( عدد 8 متهمين هاربين ) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا ومن بينها (مخدرات وسلاح نارى، ضرب، تزوير، شروع فى قتل، قتل)0

ضبط عدد ( 9 ) قطع أسلحة بيضاء .

تنفيذ عدد ( 271 ) حكم قضائى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات .