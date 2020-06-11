 نتائج جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة فى 5 محافظات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن ( مطروح ، البحيرة ، الإسماعيلية ، الإسكندرية ، الدقهلية ) لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (عاطل، له معلومات مسجلة ، مقيم بمحافظة مطروح) فى كمين أُعد لضبطه بالطريق الدولى الساحلى مطروح /السلوم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى .. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة حال إستقلاله إحدى السيارات بالطريق الصحراوى .. وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بمنطقة مسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية .. وبحوزته (1900 قرص مخدر للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط (عاطل، له معلومات مسجلة ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول المنتزة .. وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطلين ، لهما معلومات مسجلة، مقيمان بمحافظة الدقهلية) فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة المنصورة .. وبحوزتهما (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.