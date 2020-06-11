دعم قسم العزل في مستشفي أبو كبير بمستلزمات طبية ووقائية

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الشفاء الخيرية بأبو كبير بتدعيم قسم العزل بمستشفى أبو كبير المركزي؛ لمواجهة فيروس كورونا بمستلزمات طبيه ووقائية وأدوات تطهير وتعقيم بقيمة 53 ألف جنيه.

وأوضح أن الدعم شمل "كمامات جراحية - كمامة N95 - قفازات - ماسكات تنفس - جهاز ضغط ديجيتال - بدل وقايه - ترمومتر كشف حراري – مستلزمات تطهير وتعقيم" مساهمة منها في استكمال إجراءات الحجر الصحي بمستشفى أبو كبير المركزي، ولاستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين بقسم العزل.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطه في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس، وكذلك الوافدين من الخارج والخاضعين لإجراءات العزل الطبي بمستشفيات العزل، إضافة إلى الخاضعين لإجراءات العزل المنزلي.

أضاف المحافظ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء، والأسر الأكثر احتياجا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا تضافر كل الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الأزمة بسلام.