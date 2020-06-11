"قطر الخيرية".. تفاصيل تورط الدوحة في قتل أمريكيين

يومًا تلو الآخر ينكشف الدعم القطري للإرهاب، ليس على مستوى الشرق الأوسط فقط حيث التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ولكن امتد إلى خارجه أيضا حتى طال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكبر في العالم.

وفي أحدث ما انكشف عن دعم قطر للإرهاب، كشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت مبكر، اليوم، عن رفع دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل سري لهجمات إرهابية قتلت أمريكيين، وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" فقد جاء بالدعوى أن قطر قدمت سرًا تمويلًا لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين وإسرائيليين.

وطالبت الدعوى، التي وصفت بغير المسبوقة ورفعت في مدينة نيويورك، بصرف تعويضات لعائلات القتلى، وحسب التفاصيل الأولية، فقد قالت الدعوى إن مؤسسات مالية قطرية عدة، يسيطر عليها حاكم البلاد إلى حد كبير، قدمت ملايين الدولارات لجماعات مصفنة إرهابية من قبل سلطات الولايات المتحدة.ووفقا لنسخة من الدعوى، فقد تم تنفيذ هجمات "ناجحة" وفقا لخطة التمويل القطرية، كما تشير الدعوى إلى أن "مؤسسات خيرية قطرية" استخدمت النظام المصرفي الأمريكي لتوجيه المجموعات المنفذة بشكل غير قانوني إلى الأموال اللازمة لتنظيم وإدارة الهجمات.

وعن تفاصيل الدعوى، فإن محام أمريكي يدعى ستيفن بيرل أقامها نيابة عن أسر القتلى، أمس في نيويورك، وبحسب صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية، فقد قدمت عدة مؤسسات مالية قطرية يسيطر عليها إلى حد كبير حاكم البلاد تميم بن حمد آل ثاني، ملايين الدولارات إلى جماعات إرهابية.وأشارت الدعوى إلى أن مؤسسات قطرية، من بينها "قطر الخيرية"، استخدمت النظام المصرفي الأمريكي لتمويل هذه الجماعات بشكل غير قانوني، واستغلت الجماعات بدورها الأموال في شن هجمات ضد أمريكيين وإسرائيليين.

دعوى أمريكية: "قطر الخيرية" أكبر الداعمين لحماس والجهاد وقدمت لهما تمويلا تحت غطاء التبرعات

وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعها بيرل، الذي ترافع في العديد من قضايا الإرهاب، أن "قطر الخيرية" تعد أكبر الداعمين لتلك الجماعات وقدمت لها تمويلا بالدولار الأمريكي تحت غطاء "التبرعات الخيرية".

وقال بيرل لصحيفة "واشنطن فري بيكون": "بالإضافة إلى محاسبة أولئك الذين مولوا الإرهاب، فإن هذه القضية يجب أن تكون رادعا قويا للآخرين الذين قد يفكرون في أنشطة مماثلة".

ومن بين المدعين في القضية، التي تم تقديمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي، عائلة تايلور فورس، وهو عسكري أميركي مخضرم قتل على يد حركة حماس عام 2016.

ومن المرجح، أن يؤدي الكشف عن تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية في أكثر من دولة في المنطقة والعالم، إلى إثارة المزيد من التحقيقات داخل الكونجرس الأمريكي بشأن دعمها للفصائل الإرهابية.

وتستهدف الدعوى الأمريكية تحديدا مؤسسة "قطر الخيرية"، التي أنشئت عام 1992 تحت اسم العمل الخيري، لكنها تعمل "كمصدر تمويل رئيسي للإرهابيين الدوليين"، ويعتقد أنها كانت مصدرا رئيسيا لتمويل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وبحسب الدعوى القضائية، فقد عملت "قطر الخيرية" مع مصرف مصرف الريان وبنك قطر الوطني، اللذين يسيطر عليهما أفراد من العائلة الحاكمة، لإرسال ملايين الدولارات إلى حركة حماس.

ويخضع مصرف الريان حاليا للتحقيق في المملكة المتحدة، بسبب مساعدته "قطر الخيرية" في إرسال الأموال إلى تلك الجماعات.

وأشارت الدعوى إلى أنه بين مارس وسبتمبر 2015، وزعت "قطر الخيرية" ما لا يقل عن 28 مليون دولار أمريكي على شركات تابعة لتلك الجماعات، فيما ساعدت هذه الأموال في تنفيذ 6 هجمات إرهابية على الأقل بين عامي 2014 و2016.