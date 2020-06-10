بالوكلاء واللوبيات.. قطر تسعى لاستمالة صناع القرار في واشنطن

حذر باحث أمريكي يدعى ديفيد ريبوي في مقال بصحيفة "نيوزويك" الأمريكية، من أن قطر تعمل على استمالة صناع القرار في واشنطن، والتأثير في سياسة البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الدوحة تستخدم وكلاء وجماعات الضغط لتحقيق تلك الغاية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وطالما اعتمدت قطر استراتيجية "اللعب على الحبلين" في معظم سياساتها الخارجية، وهذه المرة على الأراضي الأمريكية، سعيا لاستمالة صناع القرار في واشنطن، المؤدين للرئيس دونالد ترامب، والمعارضين له، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية.

وأوضح المقال، أن قطر تجند لهذه الغاية جيشا من الوكلاء وجماعات الضغط، وتنفق ملايين الدولارات، في ظل استمرار مقاطعة رباعي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقال الباحث، إن الدوحة شنت خلال السنوات الماضية "حربا ذهنية مكثفة ومكلفة"، لكسب قلوب وعقول المحافظين الجمهوريين.

وأشارت "نيوزويك"، إلى أنه على الرغم من كون قطر "مُصدّرا رئيسيا للأفكار المتطرفة، والراعي الرسمي لتنظيم الإخوان، فإن إغراء ثروتها مكّنها من شراء بعض المؤيدين".

وذكر التقرير، أن معهد قطر الأمريكي، الذي يتخذ من هيوستن مقرا له، سجل أوراقه مؤخرا كوكيل أجنبي، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ووفقا للملفات المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، يسجل المعهد "موكله الأجنبي" على أنه دولة قطر.

ورغم أنه مسجل كمعهد بحثي مستقل وغير ربحي، كشف التقرير أنه تلقى أكثر من 5 ملايين دولار من سفارة الدوحة في واشنطن العام الماضي.

وبعد تتبع طرق إنفاق تلك الأموال، توضح الإيصالات أنها صرفت على مجموعة واسعة من المؤثرين على قرارات الإدارة الأمريكية.

ووفقا للكاتب، لم تدفع قطر فقط لمؤيدين لترامب، للتأثير على السياسة الأمريكية نيابة عنها، لكنها سعت أيضا للوصول إلى معارضين بارزين له.

https://www.skynewsarabia.com/world/1351547-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86