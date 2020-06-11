مدير إعلام "أمن أسيوط" السابق يتبرع بالبلازما

تبرع اللواء بهاء بخيت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسيوط سابقاً، بالبلازما المستخدمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس.

ومن جاء ذلك في حضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أثناء تفقده بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي، لمتابعة إقبال المتطوعين للتبرع بالبلازما المستخدمة في علاج مصابي كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، أن البلازما المستخلصة من دم المتبرع يتم توجيهها لعلاج الحالات الحرجة والخطيرة من مصابي الكورونا بالعناية المركزة، مشيرا إلى أن الجرعة تكفي لعلاج حالتين أو 3.