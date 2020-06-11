هل يسمح لمتبرع بلازما المتعافين اختيار المصاب؟.. مدير خدمات نقل الدم يجيب

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم، أن عرض الفيلم الكارتوني "وريد في وريد"، تسبب في زيادة أعداد المتبرعين بالدم.

وأضاف "سراج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن حلقات المسلسل حققت 10 ملايين مشاهدة، مشيرًا أنه سيتم عرضه مرة أخرى من أجل حث المواطنين على التبرع بالدم.

وعن تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، أكد "سراج الدين"، أن هناك زيادة في عدد المتعافين المتبرعين، مشيرًا أن التبرع اختياري وليس إجباريا.

ورفض "سراج الدين"، ما اقترحه البعض بأن يكون التبرع إجباريًا مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة شددت على أن التبرع بالبلازما اختياري، مستبعدًا إمكانية أن يتبرع شخص بالبلازما لشخص معين حتى لا يكون ذلك مدخلا للسوق السوداء.

وأكد أنه لا يصح لأحد المتعافين أن يذهب ويتبرع بالبلازما ويطلب تخصيصها لمريض معين، مشيرًا إلى أن التبرع اختياري والتصرف في البلازما يكون مسئولية لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، مؤكدًا أن أي حالة تحتاج البلازما وتعرض أوراقها على اللجنة يتم صرف البلازما لها فورًا.