بالإنفوجراف.. إنجازات وزارة الأوقاف خلال 6 سنوات 

نجحت وزارة الأوقاف، في تحقيق العديد من الجهود والإنجازات الملموسة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، أبرزها تعظيم موارد الوزارة، بجانب عمارة المساجد وفرشها، وكذلك تحسين الأحوال المعيشية للأئمة، فضلاً عن دورها في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم والمجتمع بشكل عام، بجانب الاهتمام بمجال التدريب والتثقيف، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها.

وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً حول ما حققه هذا القطاع من إنجازات خلال الـ 6 سنوات.

وبشأن ما حققته الوزارة في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم إنشاء 303 مدرسة علمية، كما تم عقد 12962 ملتقى فكرياً، وكذلك إنشاء 1200 مدرسة قرآنية، هذا بجانب تسيير نحو 3162 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية، فضلاً عن ضم 2595 محفظاً بالمكافأة أو تطوعاً، بالإضافة إلى إنشاء نحو 15026 فصلاً لمحو الأمية.

وفيما يتعلق بمجال عمارة المساجد وفرشها، رصد الإنفوجراف، أن إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد بلغ أكثر من 6 مليار جنيه، كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 مسجداً، أما بشأن مجال الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، فقد تم زيادة رواتب الأئمة المعينين من 2205 إلى 2766 جنيهاً.

وبالنسبة لمجال البر وخدمة المجتمع، أبرز الإنفوجراف، أنه تم صرف 1.6 مليار جنيه في مجال الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين والقرض الحسم وصكوك الأضاحي وخلافه.

وفيما يتعلق بالدور التدريبي والتثقيفي الذي حققته الوزارة على مدار 6 سنوات، فقد أوضح الإنفوجراف، إنه تم إقامة 48 معسكراً تثقيفياً للأئمة والواعظات والوافدين والإداريين، فضلاً عن تدريب 11550 إماماً في الدورات التدريبية للأئمة والواعظات على معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وكذلك عقد 33 برنامجاً للتدريب المتخصص بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، هذا بجانب تدريب 1199 معلماً من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

هذا وقد أوضح الإنفوجراف، أيضاً دور الوزارة في مجال التأليف والترجمة والنشر، حيث تم تأليف ونشر 69 كتاباً من قبل الوزارة، وكذلك ترجمة 92 كتاباً إلى عدد من اللغات الأجنبية.

أما على صعيد العلاقات الخارجية، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم عقد 8 مؤتمرات دولية خلال الفترة من 2014 حتى 2019، كما تم رعاية أكثر من 400 طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنوياً، بجانب عقد 5 مسابقات عالمية للقرآن الكريم، خلال الفترة من 2015 حتى 2019.

وأوضح الإنفوجراف، أنه فيما يتعلق بمجال التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونية، فقد وصل عدد الزوار لموقع وزارة الأوقاف " أوقاف أون لاين" إلى 24.9 مليون زائر، وكذلك حققت صفحة الوزارة على الفيس بوك 1.2 مليون متابع، أما في مجال الرعاية الصحية، فقد تم إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية.

وبشأن إنجازات الوزارة بمجال توفير فرص العمل، رصد الإنفوجراف، أنه تم توفير 7302 فرصة عمل تشمل الآتي: تعيين 4258 عاملاً في مسابقة العمال خلال الفترة من 2015 حتى 2019، وكذلك تعيين 2950 إماماً في مسابقة الأئمة خلال الفترة من 2016 حتى 2019، فضلاً عن تكليف 94 فني تمريض "ممرضات" خلال الفترة من 2015 حتى 2019.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية لهيئة الأوقاف، فقد بلغت تكلفة تنفيذ 16041 وحدة سكنية وإدارية وتجارية وخدمية أكثر من 2 مليار جنيه، وكذلك بلغت التكلفة التقديرية لـ 10796 وحدة سكنية وإدارية وتجارية وخدمية جاري تنفيذها أكثر من 2.7 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي إيرادات الهيئة خلال عام 2018/2019 نحو 1.5 مليار جنيه وهي أعلى إيرادات حققتها الهيئة في تاريخها.

وفي مجال المنح التعليمية المجانية، رصد الإنفوجراف، أنه تم منح 282 إماماً وإدارياً منحة ماجستير خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية.