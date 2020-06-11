برلمانية: الرئيس أعاد لمصر دورها المحوري على المستوى الإقليمي والدولي

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق خلال فترة توليه حكم مصر منذ ست سنوات، طفرات عدة في مختلف المجالات، واستطاع بحنكة وحكمة وارادة قوية بالتعاون وتنسيق الجهود في الداخل والخارج على استعادة مكانة مصر من جديد، وعودة دورها الرئيسي سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي.

وأوضحت منير، في بيان لها، أنه على المستوى الإفريقي نجح الرئيس السيسي في عودة العلاقات الطيبة بين مصر ودول القارة، وحفظ لمصر مكانتها القديمة بين دولها، وبرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي استطاع أن يضع لمصر دورا رئيسيا ومحوريا في حل مشكلات وقضايا القارة السمراء.

ولفتت أن الرئيس صنع نهضة شاملة على مستوى جميع المجالات في الداخل، فبفضل المبادرات التي شملت كل القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو الرياضة أو المبادرات الاجتماعية، عملت على تغيير مسار العمل داخل هذه الملفات مما انعكس في النهاية على المواطن المصري والخدمات التي تقدم له.

وأكدت على أن الرئيس حرص على تقوية العلاقات المصرية بدول العالم المختلفة، وعمل على تقوية الروابط والعلاقات وإيجاد حلقة وصل في التواصل من خلال عقد مؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب التي حازت على إشادات دولية كبرى بقدرة مصر على لم شمل شباب العالم وبحث قضاياهم وطرح حلول لمشكلاتهم.