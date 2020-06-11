صور.. 96 غواصا ينظفون قاع البحر في دهب

شارك 96 غواصا من 15 مركز غوص في مبادرة "غواصين دهب لتنظيف قاع البحر"، بهدف إزالة جميع المخلفات من قاع البحر، وتخليص الشعاب المرجانية من شباك الصيد العالقة بها، بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية و مجلس مدينة دهب.

وتقدم اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، بالشكر لجميع المشاركين في المبادرة، على الجهد المبذول من أجل تنظيف جميع مناطق الغوص والشواطئ على مدار ثلاثة أيام.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المناطق التي جرى تنظيفها، هي منطقة الايت هاوس، ومجرى السيل، و الكانيون، ونابليون ريف دهب، والمشرابية، والمنارة، والاجون، والنمر.