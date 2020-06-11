"اقتصادية النواب" توافق بالإجماع على قرض صندوق النقد: دليل نجاح مصر

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها أمس الخميس، بالإجماع علي قرار رئيس الجمهورية الخاصة بالموافقة علي اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

ومن جانبه أوضحت الحكومة، خلال المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنه بناء علي خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد لمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازي 100% من حصة مصر في رأس مال الصندوق.وأضافت الحكومة أنها تفاوضت مع صندوق النقد الدولي لدراسة امكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذي يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البنك المركزي ويتم صرفه بشكل فوري علي دفعة واحدة، وبما يساهم في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.

ومن ناحيته جانبه قال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد علي تمويل مواجهة تداعيات كورونا جاء نتيجة نجاح مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلاله التعاون مع صندوق النقد عام 2016، بحصول علي تمويل بقيمة 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الأعوام الماضية هي السبب التي وقوف مصر الأن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بدليل أن الأزمة لم تؤثر حتي علي اختفاء سلع بالأسواق.