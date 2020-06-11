28 مركزا لخدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية.. اعرفها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية، موضحة أنه يمكن التسجيل كمتبرعين بالدم على فيس بوك من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط المخصص لذلك.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية، والرابط الخاص بالتسجيل كمتبرعين للدم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية

ـ المركز الإقليمي بالإسكندرية، ميدان عبد القادر أبو عقاده، داخل مرفق الاسعاف أمام الاستاد، 034951971.

ـ المركز الإقليمي بالعباسية، 5 شارع السكة البيضاء، أمام مصلحة الجوازات والهجرة، العباسية، 0226858645.

ـ المركز الإقليمي بدار السلام، 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام، بجوار كوبري الملك الصالح، 0225322037.

ـ المركز القومي لنقل الدم بالجيزة، 51 شارع وزارة الزراعة داخل سور المصل واللقاح، 0237613117.

ـ المركز الإقليمي بدمنهور، 1 شارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدور الثاني مبنى الطب الحرج، 0453337097.

ـ المركز الإقليمي بالمنصورة، ميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف، 0502266791.

ـ المركز الإقليمي في طنطا، شارع حافظ وهبي، خلف الابنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش، 0403509575.

ـ المركز الإقليمي بأسوان، طريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي، 0972418629.

ـ المركز الإقليمي بسوهاج، مدينة مبارك الطبية، شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى التعليمي، 0932110117.

ـ المركز الإقليمي بالمنيا، كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا، 0862339241.

ـ المركز الإقليمي بالاسماعيلية، عرايشية مصر، ميدان المطافي، 0643103837.

ـ المركز الإقليمي بالزقازيق، داخل مستشفى الأحرار التعليمي، 0552380742.

ـ المركز الإقليمي ببنها، المقر الإداري كوبري اسنيت القديم، طريق كفر شكر، مقر قسم الصرف، شارع عبد الستار ببنها أمام المستشفى العام، الدور الثالث، أعلى مبنى الاسعاف، 0132530179.

ـ المركز الإقليمي بشبين الكوم، شارع جمال عبد الناصر بحري، بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي، 0482331379.

ـ المركز الإقليمي بقنا، داخل مستشفى قنا العام، أمام مدرسة التمريض، 0963344842.

ـ المركز الإقليمي بأسيوط، أسيوط الأربعين، مستشفى الإيمان العام، الدور الأرضي، 0882370016.

ـ المركز الإقليمي ببني سويف، الحي الأول شرق النيل بني سويف، 0822088186.

ـ المركز الإقليمي بكفر الشيخ، شارع الجمهورية، أسفل مديرية الشؤون الصحية، 0473220249.

ـ المركز الإقليمي بشرم الشيخ، داخل مستشفى شرم الشيخ الدوي، السكن الإداري، 0693661640.

ـ المركز الإقليمي بالغرددقة، الأحياء المائية، أمام كلية التربية، 0653614015.

ـ المركز الإقليمي بمرسى مطروح، ك 7 علم الروم، 0464935368.

ـ المركز الإقليمي بالفيوم، تقسيم مصطفى حسن، خلف مستشفى الفيوم العام، بجوار مرفق الإسعاف، مصنع الأدوية القديم، 0842170311.

ـ المركز الإقليمي بالعريش، داخل مستشفى العريش العام، شارع الجيش، 0683352525.

ـ المركز الإقليمي بالأقصر، داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون، 0952283579.

ـ المركز الإقليمي بالوادي الجديد، الخارجة، داخل مستشفى الخارجة العام، 0922932074.

ـ المركز الإقليمي بدمياط، منطقة الأعصر، بعد مديرية الأمن، داخل نطاق المستشفى التخصصي، 0572379696.

ـ المركز الإقليمي بالسويس، داخل حرم مستشفى السويس العام، 0623444093.

ـ المركز الإقليمي ببورسعيد، شارع أوجيني أمام مستشفى السلام، بورسعيد، 0663221605.

الرابط الخاص للتسجيل كمتبرعين بالدم

ـ يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على "فيس بوك" من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على هنا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على فيسبوك كمتبرع، وسيصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع "فيس بوك" للتبرع.

وأكد أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه؛ لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تعد خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.