صدور رواية "ليلة نور معتمة" أول إنتاج أدبي للدكتورة علا رياض

صدر حديثاً رواية تحت عنوان "ليلة نور معتمة"، للدكتورة علا عبد العزيز رياض، مدرس لغة فرنسية بالمعهد العالي للغات في المنصورة، عن إحدى دور النشر، والتى تدور أحداثها حول مزيج من الواقع والخيال.

وتُعَد "ليلة نور معتمة"، هى المولود الأول لـ"رياض"، الذي ستخرج من خلاله إلى النور بعد جهد استمر أكثر من 5 سنوات، تملأه بخيالها وثقافتها وخبراتها وتجاربها، ومن المُتوقع أن تُحقق الرواية الأولى لها صدًى واسعاً.

وقالت "رياض"، إن أحداث الرواية من الواقع ولكن السرد القصصي خيالي، مضيفة:"قمت بتغيير المادة الخام كمؤلفة وتحويلها ومزجها بالخيال لصياغة مادة جديدة، تختلف عن المادة الخام إلي حد كبير، وباختلاف المواقف والشخصيات الوهمية والتلاعب بها وتحريكها حسب رؤيتي".

وأتابعت "رياض"، أن روايتها الجديدة عبارة عن "نوفيلا" وهى من نوعية القصص القصيرة، وكان من المُقرر أن يتم طرحها خلال فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في شهر إبريل الماضي ولكن حالت ظروف فيروس "كورونا" المستجد دون ذلك، متمنية أن تُحقق روايتها نسبة عالية من المبيعات، وأن تحوز على إعجاب القراء جميعاً.

"علا عبد العزيز رياض"، من مواليد مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حصلت على ليسانس آداب وتمهيدى ماجستير من كلية الآداب جامعة المنصورة، وحصلت على الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة الزقازيق من خلال دراسة نقدية عنوان الرسالة "الجريمة الأخلاقية في روايتى (مدام بوفاري) لـ جوستاف فلوبير و(الحرام) لـ يوسف إدريس، دراسة مقارنة".

وحصلت "رياض"، على الدكتوراه في الأدب الفرنسى مع مرتبة الشرف الأولى والرسالة تحت عنوان "البحث عن الهوية أسبابها وآلياتها" عند ماري ندياى من خلال ثلاث روايات هي "لمستقبل أفضل" الصادرة عام 1985م، و"في العائلة" الصادرة عام 1991م، و"روزى كارب" الصادرة عام 2001م، وهى مدرس بالمعهد العالى للغات بالمنصورة، كما أنها عضو اتحاد الكتاب والمثقفين العرب بباريس.