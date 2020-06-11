المحكمة ترفض دعوى أحمد عز لنقل توأم زينة لمدرسة بـ"مصاريف أقل"

قضت محكمة جنح مدينة نصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها، بنقل توأم زينة "زين الدين وعز الدين" لمدرسة أخرى.

كان المحامي عمر عبدالرحمن، دفاع الفنان أحمد عز، أقام دعوى قضائية، ضد الفنانة زينة، طالب فيها بنقل التوأم عز الدين وزين الدين، لمدرسة أخرى بدلًا من المدرسة الدولية المقيدين بها حاليًا.

وحملت الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، وطلب فيها نقل التوأم عز الدين وزين الدين لمدرسة جديدية وهي نفسها الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة أن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.