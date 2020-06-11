الأورمان تسلم شيكات مالية لـ5 يتيمات مقبلات على الزواج بقنا

أعلنت جمعية الأورمان، دعمها لخمس فتيات يتيمات مقبلات على الزواج بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعم زواج الفتيات اليتيمات، بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن، بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح "شعبان" أن الجمعية بدأت مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات منذ سنوات فى محافظة قنا، ونجحت في دعم اتمام زفاف الآلاف من اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.