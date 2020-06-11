مقتل موظفة وإصابة آخرين في هجوم لمجهول على مدرسة في سلوفاكيا

أعلنت الشرطة السلوفاكية، اليوم، أن رجلا مجهولا هاجم مدرسة ابتدائية بسكين في بلدة "فروتكي" شمال سلوفاكيا، ما أسفر عن مقتل نائبة مدير المدرسة، وأطلقت الشرطة النار على المهاجم وأردته قتيلا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان نشر على موقع الشرطة السلوفاكية، أنه "أسفر الهجوم عن مقتل نائبة مدير المدرسة، فضلا عن إصابة شخصين بالغين وطفلين بجروح".

وأضافت الشرطة السلوفاكية: "دوريات الشرطة تجري حاليا عملية أمنية في مدينة فروتكي، حيث تعرض موظفو مدرسة وتلاميذ لهجوم من قبل رجل مجهول، ما أسفر عن مقتل نائبة المدير، وقد توجه قائد شرطة الجمهورية ميلان لوتشانسكي إلى مكان الحادث، الوضع تحت سيطرة الشرطة".

وذكرت الشرطة، أنه تمت تصفية المهاجم من قبل الشرطة، موضحا أن المهاجم يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو من مدينة "مارتن" في شمالي البلاد.