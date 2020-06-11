المفوضية الأوروبية توصي برفع قيود الحدود الداخلية في 15 يونيو الجاري

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم، الدول الأعضاء في منطقة (شنجن) والدول المرتبطة بها برفع القيود الحدودية بينها منتصف يونيو الجاري لكنها أوصت كذلك بتمديد قيود السفر خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا الشهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون في مؤتمر صحفي بالفيديو في بروكسل "نوصي وندعو الدول الأعضاء وجميع الدول المنتسبة لشنجن برفع جميع القيود الحدودية الداخلية التي فرضت في مواجهة جائحة (كورونا المستجد -كوفيد 19) بدءا من يوم الاثنين (المقبل)".

وأضافت يوهانسون، أن الوضع أمسى جيدا في التعامل مع (كورونا) وأن القيود الحدودية بين دول منطقة شنغن لم تعد فعالة في مواجهة الوباء.

ومع ذلك أوصت جوهانسون بتمديد إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي حتى الـ 30 من يونيو الجاري، موضحة أن رفع القيود مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون تدريجيا ويتم اختيار تلك الدول بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد بناء على معايير منها الوضع الصحي والقدرة على تطبيق تدابير الاحتواء أثناء السفر بالإضافة لمراعاة البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

كان الاتحاد الأوروبي، اقترح فتح حدوده الداخلية يوم الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.