"هيئة الدواء" تحذر من قطرة عيون "مغشوشة"

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بضبط التشغيلة رقم (19B21BB) لقطرة العيون "Tobradex sterile ophthalmic suspension".

وقالت هيئة الدواء إن التشغيلة بتاريخ انتهاء صلاحية يناير 2021، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من شركة نوفارتس فارما.

ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر، بأن العبوات الأصلية زجاجة القطارة أصغر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء، أما العبوات المغشوشة أكبر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء، ولا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات الأصلية، بينا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات المغشوشة.