بسبب عطل كهربائي.. نقل 9 أطفال من حضانات مستشفى المنصورة القديم

تسبب عطل مفاجئ في محول كهرباء مستشفى المنصورة العام القديم، والتابع للمراكز الطبية المتخصصة، في توقف قسم الحضانات بها، ونقل 9 أطفال منها إلى حضانات مستشفى المنصورة الدولي.

وقال الدكتور فهمي محمد السعيد، مدير عام المستشفى، إن عطلًا مفاجئًا في دينامو المستشفى تسبب في عطل بالكهرباء، وكان لابد من الحفاظ على المرضى، ومن ثم أخليت المستشفى من المرضي تمامًا، وتم تحويل 9 أطفال إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج بها.

وأضاف مدير عام المستشفى، لـ"الوطن"، أوقفنا استقبال الحالات إلا البسيطة منها فقط، وذلك بالاتفاق مع الأمانة العامة ومديرية الشؤون الصحية، مشيرًا إلى أنه بالاتفاق مع كهرباء غرب المنصورة تم إمداد المستشفى من محول كهرباء احتياطي لحين إصلاح العطل.

وتابع: "ننتظر وصول شركة متخصصة لإصلاح العطل"، مشيرًا إلى افتتاح المبنى الجديد للمستشفى في 30 يونيو الجاري.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال الأطفال في مستشفى المنصورة الدولي واستكمال علاجهم بها، مشددًا على أن حالتهم جميعًا مستقرة.