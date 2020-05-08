بورصة موسكو تعلق التداولات بشكل مفاجئ بسبب عطل فني

أعلنت بورصة موسكو، تعليق التداول في سوق الأسهم، اليوم، بشكل مؤقت، وعزت ذلك لحدوث خلل في خوادم البورصة المسؤولة عن التداول والمقاصة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجرى تعليق التداول من الساعة 12:05 حتى الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، وقدمت بورصة موسكو اعتذارا عن الحادثة.

وظهرت أعطال فنية في التداول في سوق الأسهم الروسية، قبل ثلاث سنوات، حيث توقف عمل البورصة عدة ساعات بسبب عطل فني في البرنامج المسؤول عن تشكيل جدول الطلبات.

وفي 31 يوليو 2018 حصل خلل في خوادم الوصول، وقتها قررت البورصة تعليق التداول، وتم تعليق التعاملات لنحو ساعة واحدة فقط.

وفي 13 سبتمبر 2019، علقت البورصة التداول لعدة ساعات بسبب عدم القدرة على الاتصال بعدد من المشاركين.

من جانبه، باع البنك المركزي الروسي، في إطار الإجراءات الاستباقية للحد من التقلبات، عملات صعبة في السوق المحلية يوم 7 مايو الجاري، بقيمة 18.6 مليار روبل "نحو 251 مليون دولار".

وبعد الأخذ بعين الاعتبار حجم العملة الأجنبية المباعة من قبل البنك المركزي الروسي في 6 مايو الجاري، فإن إجمالي العملة المباعة يعادل 20.1 مليار روبل.

ومنذ 10 مارس الماضي، يقوم البنك المركزي بإجراء مبيعات استباقية للعملة الأجنبية في السوق المحلية للحد من التقلبات في سوق العملات المحلية ودعم الروبل الروسي.

وخلال هذه الفترة، بلغ حجم مبيعات العملات الأجنبية في السوق المحلية ما يعادل 539.5 مليار روبل.

ويتم تداول العملة الروسية الآن عند مستوى 74 روبلا للدولار، بعدما تم تداولها مطلع العام الجاري عند 62 روبلا للدولار.