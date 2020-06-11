نقله شقيقه إلى حميات قنا وفر هاربا.. وفاة ماسح أحذية بكورونا

توفى ماسح أحذية من منطقة الزبيدي بمحافظة قنا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل غرفة العزل بمستشفى حميات قنا، وذلك بعد دخوله أمس بواسطة شقيقه الذي تركه وهرب قبل استيفاء بيانات المريض.

واستقبلت مشرحة مستشفى قنا العام، اليوم، جثة المتوفي بكورونا، ويدعى "مبارك.م ع"، ومقيم بمنطقة الزبيدي شرق مدينة قنا بجوار مقابر سيدي عبدالرحيم القنائي.

وذكر مصدر مسؤول في مستشفى حميات قنا، أن المريض الذي يعمل ماسحًا للأحذية جاء في سيارة إسعاف ومعه شقيقه، وفور وصوله تركه وفر هاربًا ولم يدل ببياناته الشخصية للمساعدة في قطع تذكرة الدخول.

وتابع أن إدارة المستشفى حاولت التواصل مع أفراد أسرته، ومن بينهم شقيقه لإرسال صورة بطاقة الرقم القومي، ولكنهم ماطلوا ولم يرسلوها، ومن ثم أُخذ اسمه من مشرف الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى، ومنها إلى غرفة العناية لتأخر حالته.

وأوضح أنه منذ دخول المريض منذ أمس الأربعاء، لم يسأل أحد من ذويه عليه، بما في ذلك زوجته التي تخلت عنه ورفضت التحدث مع إدارة المستشفى من خلال التليفون.

وأشار المصدر إلى أنه مع ساعات اليوم الأولى توفى المريض، ونُقل إلى مشرحة مستشفى قنا العام.