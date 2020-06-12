أبرزها "مصر تستطيع".. تعرف على إنجازات وزارة الهجرة منذ إنشائها

حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مواكبة مسيرة التقدم التي تسير فيها الدولة وفي دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030، وفيما يلي أبرز إنجازات الوزارة..

* مؤتمرات "مصر تستطيع"

* مكافحة الهجرة غير الشرعية، متضمنا المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

* إحياء العلاقات التاريخية بين شعوب مصر وقبرص واليونان والاحتفاء بالمصريين الأرمن ضمن مبادرة "إحياء الجذور"

* ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، من برامج لتعليم اللغة العربية وزيارة الأماكن السياحية والأثرية، بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الدفاع والثقافة والسياحة والبيئة.

* دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ومشاركاتهم الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية وأهم البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني