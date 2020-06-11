استجابة سريعة من وزيرة الهجرة.. شقيق نجيب سرور يغادر الإمارات للقاهرة

قالت الكاتبة الصحفية أمل سرور، إنه بعد استجابة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمناشدة أسرة سرور، بشأن ثروت سرور، الشقيق الأكبر للشاعر نجيب سرور، والذي غادر اليوم دولة الإمارات متوجها إلى مصر، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض السرطان، تمهيدا لنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وجددت "سرور" الشكر لوزيرة الهجرة لسرعة استجابتها، قائلة في تصريح لـ "الوطن": "صوتي وصل صداه على الفور إلى مسامع وزيرة الهجرة، السفيرة الإنسانة نبيلة مكرم، التي لم تتردد على الفور لمخاطبة وزير الطيران بنقل والدي، والذي كان ضمن العالقين في دولة الإمارات الشقيقة أثناء زياراته لي".

وتابعت: "كلمات كريم مدير مكتب وزير الطيران، والطيار محمد منار يتواصل معي، لتزيح كلماته غمة الانتظار، وكذلك إيهاب مدير مكتب مصر للطيران في أبوظبي يزف لي خبر موعد رحلة مصر للطيران التي ارتحل عبرها اليوم والدي، لتنتظره في مطار القاهرة سيارة إسعاف مجهزة لنقله إلى غرفة العناية المركزة".

وأشارت: "شكرا لروح نجيب سرور التي ترافق خطانا وتفتح لنا أبوابا وقلوبا، ولكل الأصدقاء والأحباء من كل الأطياف والجنسيات الذين لم يخذلونا لحظة، وشكرا للإمارات التي لم تدخر جهدا في مسح دموعنا وآلامنا، فعرفنا لماذا نحبها ونحب أهلها".