شبيهة جديدة للنجمة إيشواريا تدخل عالم السينما الهندية

للمرة الثانية تظهر شبيهة للنجمة الهندية وملكة جمال العالم إيشواريا رأي، وللمرة الثانية أيضا تدخل الشبيهة لعالم السينما.

وتشبه الشابة الجديدة الفنانة الشهيرة أكثر في فترة شبابها وقبل الكثير من عمليات التجميل، وتدعى الفتاة رآي آمروثا، وكانت تطلق فيديوهات عبر برنامج "التيك توك"، وتداولت المواقع الهندية أخبار حصولها على دور بطولة في فيلم جنوبي بعنوان "becaso"،

وكانت الشبيهة الأولى، لملكة جمال العالم السابقة، تدعى "سينهو لال" التي قدمها سلمان خان بنفسه عام 2005 بعد فترة من انفصاله عن إيشواريا، في فيلم أمامه من إنتاج أخيه سهيل بعنوان "lucky no time for love"

ولكن "سينهو" كانت فتاة صغيرة وقامت بدور تلميذة لأسرة هندية تعيش في روسيا، وكان أول فيلم هندي يصور بالكامل في روسيا، وأحدثت ضجة كبيرة وقتها.

ورغم نجاح الفيلم لكن عمر "سينهو" كان قصيرا جدا في السينما ولم تظهر سوى في 3 أعمال فقط حتى الآن.