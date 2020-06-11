"الأعلى للجامعات" يجتمع 20 يونيو لحسم امتحانات تخرج الكليات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، السبت بعد المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية، لتحديد المصير النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس، ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الجامعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس، أن قرارات الامتحانات لطلاب السنوات النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس بالجامعات، هي قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولا صحة لما يتداول بإلغائها واستبدالها بأبحاث، لافتا إلى أن المجلس في انعقاد مستمر عبر شبكة الإنترنت "الفيديو كونفرانس" لمناقشة أي مستجدات قد تطرأ الفترة المقبلة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن موعد الامتحانات النهائية قائم كما تم إعلانه من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من مطلع يوليو المقبل، لافتا إلى أنه يمكن ترحيلها أو تأجيلها وفقا للمستجدات، مؤكدا أن المحافظة على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس أولى أهداف الدولة متمثلة في جميع مؤسساتها، فضلا عن المصلحة العليا للدولة التي تهدف إلى المحافظة على الجميع، موضحأ أن أي قرارات جديدة ترتبط بالمعطيات الموجودة وفقا للواقع، خاصة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .