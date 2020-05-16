عبدالغفار يطالب الجامعات بوضع مقترحات جداول امتحانات السنوات النهائية

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي 2020/2021.

واعتمد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قرارت المجلس التي تم اتخاذها في جلسته رقم 699 التي عقدت بتاريخ 18 إبريل 2020، وجلسته الممتدة والتي عقدت بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

التعليم العالي: إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوى التعلم الالكتروني

واشاد عبدالغفار، بالمستوى الذي وصلت إليه المدن الجامعية واستقبالها للمصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم، مشددا على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة المدن الجامعية وتطويرها بشكل مستمر.

ومن جانبه استعرض الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، مقترح إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوي التعلم الالكتروني بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات.

وناقش المجلس مقترح معايير تقييم مسابقتين بين الجامعات المصرية عن شكل الجامعات والتعليم أثناء وبعد أزمة فيروس كورونا.