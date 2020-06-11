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تيام قمر يكشف عن ملامح دوره في فيلم "حريم كريم 2"

قمر: يميل إلى الكوميديا ويظهر جانبا جديدا من شخصيتي

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أبانوب رجائي
11:59 م | الخميس 11 يونيو 2020
تيام قمر

تيام قمر

أعرب الفنان الشاب تيام قمر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، وقال إنه مفتقد كواليس العمل مع يسرا وخالد أنور وهنادي مهنا وباقي فريق العمل. 

أما عن السينما، فقال "قمر"، إنه يستعد في الوقت الحالي لفيلم "حريم كريم 2"، مشيرا أن الفيلم في مرحلة الكتابة، وعن دوره أعلن أن الدور يوجد به الكثير من الكوميديا ويظهر فيه جانبا جديدا على شخصيته المعتاد أن يظهر بها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب تيام قمر، كان مسلسل "خيانة عهد" الذي شارك في بطولته يسرا، حلا شيحا، هانى سرحان، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.