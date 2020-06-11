"مكافحة الإدمان" يطلق دورة "أون لاين" للوقاية

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والأمانة العامة للصحة النفسية دورة تدريبية مكثفة على مدار يومين «أون لاين» للمرة الثانية حول كيفية وقاية الفريق المعالج، وكذلك مرضى الإدمان المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال جائحة فيروس كورونا، وأيضاً آليات وطرق التعقيم المعتمَدة بمراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بمشاركة القاضى حاتم على، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

واستعرض عمرو عثمان، نائب رئيس صندوق مكافحة الإدمان الإجراءات الاحترازية التى اتخذها صندوق مكافحة الإدمان، لوقاية مرضى الإدمان من فيروس كورونا، منها التنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والمستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود إخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، وأيضاً متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المتردّدين على العيادات وتخصيص أماكن جيّدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومى.

وأوضح «عثمان» أنه يتم صرف الأدوية للمرضى «الحالات المستقرة» كل 15 يوماً لتقليل التردّد على العيادات ومنع التكدّس، وأيضاً منع الزيارات والإجازات لحالات «الحجز الداخلى»، وكذلك إعداد دليل توعوى إرشادى للوقاية من فيروس كورونا وتوزيعه على مرضى الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيراً إلى أنه مع بداية تطبيق الحظر المنزلى شهدت الاتصالات الواردة للخط الساخن «16023» ارتفاعاً من الأسر للمشورة «الاكتشاف المبكر للإدمان»، كما يقوم الصندوق ببث جلسات «أون لاين» استفاد منها ما يقرب من 7 آلاف متعافٍ حتى الآن.