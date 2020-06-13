اقتصاديا واجتماعيا.. 6 مشروعات تنموية في 100 قرية نفذتها وزارة الزراعة

كشف تقرير لجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، التابع لوزارة الزراعة، عن تنفيذ مشروعات تنموية في 100 قرية من أجل تحسين أوضاعها.

وجاء في تقرير إنجازات جهاز التنمية الشاملة، خلال الست سنوات الماضية، المشروعات التالية:

أولا: مشروع التنمية المتكاملة لحلايب وشلاتين.

أحد المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف إحداث تنمية متكاملة فى مدن جنوب البحر الاحمر حيث تم حفر عدد ست آبار أعماق تعمل بمحطات للطاقة الشمسية وتم استصلاح وتركيب شبكة للرى لخمسين فدان حول كل بئر

- كما تم توزيع ثلاثون مركب صيد على الصيادين بحلايب وشلاتين وأبو رماد.

- توزيع الفين راس اغنام على صغار المربين.

- إنشاء عدد ثلاث وحدات لاستنباط الشعير لتوفير الاعلاف الخضراء وتم انشاء مائة صوبة زراعية.

- 18 صوبة هيدروبونيك.

-كما تم إنشاء مجتمع متكامل بوادى حوضين يضم جميع قرية صغيرة، ومزرعة قدرها 100 فدان، تنتج جميع الحاصلات الزراعية من خضروات ونخيل ومزرعة سمكية، ومجمع دواجن، ينتج حوالى 6 طن لحوم دجاج كل دورة وحوالى 350 إلى 400 ألف بيضة سنويا، وووحدة تفريخ بيض، وقلعة لتربية الحمام، ومزرعة إبل، ومزرعة سمكية مكثفة، ومنحل عسل لانتاج عسل السدر الجبلى، مصنع لبسترة وتعبئة البان الإبل، ووحدة لتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية.

ثانيا: مشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة ناصر

أحد المشروعات ذات الأثر الاجتماعى والتنموى، حيث قام المشروع بإنشاء عدد 4 قرى على ضفاف بحيرة ناصر، هى (كلابشة الجديدة– بشاير الخير– توماس وعافية– توسعات توماس وعافية)، تتمتع هذه القرى، بكل الاحتياجات والبنية التحتية مثل المسكن –المدرسة –المسجد –المخبز- طرق– ومحطات طاقة شمسية لانارة القري– الوحدة الصحية – جميعة زراعية – جمعية تنمية المجتمع – مرشحات المياه والاراضى الزراعية وانظمة الرى وغيرها.

ويمنح كل من منتفع من المجتمعات الأكثر احتياجا، التى لا تمتلك أية أصول منزل 200 متر وخمسة أفدنة، بالإضافة إلى توزيع المعونة الغذائية على المنتفعين فى بداية سنوات التوطين.

ثالثا: مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية غرب مطروح

ويعمل المشروع فى المنطقة الحدودية من محافظة مطروح فى برانى والسلوم من خلال العمل فى التجمعات البدوية حيث تم إنشاء أكثر من ثلاثين وحدة خدمية، داخل هذه التجمعات عبارة عن فصول مجتمعية للبنين والبنات– فصول محو الامية– وحدات صحية– وحدات بيطرية– مراكز تدريب وتنمية مهارات المراة وتم تزويد هذه الوحدات بالادوات والالات اللازمة لاداء دورها.

كذلك 40 قافلة بيطرية تم فيها علاج وتطعيم 200 ألف رأس أغنام وماعز، وتنظيم 20 قافلة طبية، عالجت أكثر من عشرة آلاف شخص، وتم توزيع مائة وخمسون طن تقاوى قمح وشعير.

وكذلك توزيع بالمجان حوالى 180 ألف شتلة زيتون، تكفى لزراعة 5000 فدان.

وتم استصلاح عشرة كيلو طولى بوادى حمد ووادى أبو صفافى نتج عنهما استصلاح اكثر من خمسمائة فدان – وتم عمل دورات تدريبية للسيدات على اعمال التطريز والخرز، وكذلك تم انشاء 253 برج حمام للسيدات المعيلات كمصدر للدخل.

وكذلك توزيع ما يقرب من 750 طن دقيق خبز و125 طن زيت طعام على المنتفعين والمواطنين فى هذه التجمعات خلال الاربع سنوات الماضية

رابعا: مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية جنوب البحر الأحمر

ويعمل المشروع فى الشلاتين وحلايب وابو رماد وكذلك اودية ابو سعفة– الديف– ابرق- والجاهلية وحوضين وغيرها.

ينفذ المشروع العديد من الأنشطة التنموية، حيث تم انشاء مساكن خشبية للمنتفعين واستخراج بطاقات الرقم القومى للبدو فى هذه المناطق.

وكذلك تنظيم القوافل البيطرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى فى المحافظة، نتج عنه تطعيم وتحصين وعلاج اكثر من ثلاثون ألف رأس.

وكذلك دعم الوحدات الصحية فى شلاتين وحلايب وابو رماد بالاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لاداء دورها- كذلك تم انشاء 13 مركز حرفى لتدريب وتنمية مهارات المراة فى صناعة السجاد اليدوى– الجلود– الخيامية– الخرز– الخوص.

كذلك حفر عدد من الابار لتوفير مياه الشرب– امداد بالصوب الزراعية لتوفير الخضروات داخل هذه الوديان وكذلك توزيع المعونة الغذائية على المنتفعين حيث تم توزيع ما يقرب من 300طن دقيق وحوالى 25 طن زيت طعام.

خامسا: مشروع تنمية المهارات الحرفية وتحسين الوضع الاقتصادى للمرأة فى صعيد مصر.

أحد المشروعات المهمة، فى مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى القرى الأكثر احتياجا فى صعيد مصر، حيث يعمل المشروع فى 18 قرية فى 4 محافظات هى أسيوط وسوهاج والفيوم وأسوان.

درب المشروع أكثر من 4 آلاف سيدة وفتاة فى هذه القرى، شملت برامج التدريب:

محو الأمية، دورات التوعية الأساسية، مثل الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، إعداد وجبة متوازنة للطفل، دورات إدارة المشروعات الصغيرة، ودورات تخصصية للمشروعات التى سوف تمتلكها هؤلاء النساء.

توزيع 1250 مشروع مجانا لهن فى 17 مجال مختلف شملت هذه المجالات (تربية الدجاج البياض– تسمين البط– ابراج تربية الحمام– تربية الماعز والاغنام- تربية الارانب– ماكينات الخياطة– السرفلة– محلات تجارية– صناعة الفخار والسيراميك– سعف النخيل- النسيج– التلى– الخرز وغيرها من الانشطة)، حيث يتم منح السيدات كل مدخلات الإنتاج والأدوات وآلات، والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، وكذلك مساعدتهن على تسويق هذه المنتجات.

سادسا: مشروع بناء مرونة نظم الامن الغذائى (التغيرات المناخية فى صعيد مصر)

وهو مشروع يعمل على بناء قدرات صغار المزارعين لمجابهة التغيرات والتقلبات الجوية وتاثيرها السئ على الانتاج الزراعى يعمل المشروع فى محافظات:

أسيوط– سوهاج– قنا– الأقصر– أسوان ويعمل المشروع من خلال عدد من المحاور، هى الحشد المجتمعى للتغيرات المناخية– تنمية وزيادة انتاجية النشاط الزراعى- تنمية وزيادة انتاجية الانتاج الحيوانى– زيادة كفاءة الرى الحقلى– بناء قدرات جمعيات المجتمع المدنى والشركاء الحكوميين– منظومة الإنذار المناخى المبكر.

وقد قام المشروع بتسوية أكثر من ثلاثة الآلاف فدان بالليزر بالمجان- تم تطوير 60 كيلو متر طولى من المساقى الفرعية– تم تطوير 20 وحدة بيطرية– تم تطوير عشر وحدات رى لتعمل بالطاقة الشمسية- تم عمل قروض عينية بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى بهذه القرى لاقراض البط– الماعز– ومناحل العسل– تم إدخال طرق زراعة واصناف نباتية جديدة لدعم صغار المزارعين– كذلك تم انشاء منظومة الانذار المناخى المبكر وهى تعمل على الهاتف الجوال وأجهزة الكمبيوتر، وهى تعطى رؤية واضحة عن حالة الجو والمعاملات الزراعية الموصى بها لكل محصول على حدا.