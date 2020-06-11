"سعفان" يوضح آلية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة: بدءا من 21 يونيو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة قد انتهت من صرف الدفعة الأولى للعمالة غير المنتظمة نظرا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث إن الوزارة تقوم باختيار توقيتات صرف المنحة بعد التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار مواعيد الصرف لعدم حدوث تزاحم بين المواطنين.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه سيبدأ الصرف بداية من 21 وحتى 25 يونيو بنفس الإجراءات التي تم إجراؤها لأصحاب الدفعة الأولى، موضحا أنه سيتم إرسال رسالة للمواطنين المستحقين لتلك المنحة بموعد الصرف ومكانه حتى يتوجه إلى ماكينات الصرف الآلي أو منافذ البريد والبنوك لصرف تلك المنحة.

وأكد أنه قد تم صرف منح لـ1.6 مليون فرد من العاملين غير المنتظمين بواقع 800 مليون جنيه في الدفعة الواحدة، وستكون الدفعة الثانية بنفس الأعداد والمبالغ، مشيرا إلى أن الوزارة ستصرف المنحة لنفس المواطنين الذين تم صرف منحتهم خلال الشهر الماضي وهم المستحقون للمنحة بذات الأعداد والمبالغ الإجمالية.