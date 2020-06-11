في أقل من 24 ساعة.. أغنية "فيروس كورونا" تقترب من الـ 900 ألف مشاهدة

تجاوزت عدد مشاهدات أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان 800 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد طرحها على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، كما تصدرت الأغنية تريند أكثر الأغاني مشاهدة على موقع "يوتيوب".

كان طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"، أغنية الجديدة "كورونا فيروس"، وعلق محمد رمضان على فيس بوك، قائلا: "دلوقتي أغنية فيروس كورونا، على قناتي على يوتيوب ثقة في الله نجاح".

وكان محمد رمضان، كشف عن تمثاله الشخصي، الذي يحمل ملامحه، خلال ترويجه لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، التي تتناول انتشار فيروس كورونا المستجد.