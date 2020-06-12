وبدأ العد التنازلي للتعايش مع كورونا.. قرارات مهمة ينتظرها المصريون في 1 يوليو

منذ اللحظة الأولي لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يقوم مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزرات المختلفة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتحجيم انتشار المرض بين المصريين، منذ نهاية فبراير الماضي.

وبدأت الدولة تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، وذلك من خلال رفع القيود التي وضعتها بشكل تدريحي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الوقاية مثل ارتداء الكمامة، وتعقيم الأيدي.

وأعلن مجلس الوزراء خلال لقاء اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تدرس بعض القرارات التي ستعلن عنها في 1 يوليو القادم.

تستعرض "الوطن" القرارات التي يدرسها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي ينتظرها المصريون في 1 يوليو القادم.

قرارات مهمة ينتظرها المصريون في 1 يوليو

فتح المتنزهات العامة والشواطئ، بعد أن تم إغلاقها منذ ما يقارب الشهرين، لمنع التجمعات حتى لا ينتشر فيروس كورونا.

الإعلان عن موعد عمل الأندية الرياضية، مع السماح لها بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.

دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو مبدئياً، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقاً لتطورات الموقف الصحي، ووفقاً لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولاً بأول.

بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح