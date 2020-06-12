"الموسيقيين" تشكر "مزيكا" بعد منع إذاعة أغنية أحمد سعد وحسن شاكوش

شكرت نقابة المهن الموسيقية شركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية، وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية بعد أن منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد، والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة.

كما أن حسن شاكوش ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الامر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

كما تهيب النقابة بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وأيضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.