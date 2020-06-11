كواليس تأجيل أغنية شاكوش وأحمد سعد بعد تدخل شركة مزيكا

قررت شركة "مزيكا" تأجيل طرح أغنية "100 حساب" للفنان أحمد سعد وحسن شاكوش، وذلك لحين التوصل إلى حل لأزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.

وتواصل المسؤولين في النقابة، مع المسؤولين في شركة "مزيكا" ودار بين الطرفين نقاشات بناءة نتجت عنها أن قررت شركة مزيكا تأجيل طرح الأغنية في الوقت الحالي احتراما للنقابة ولمجلس إدارتها ولحين صدور تصريح منها بذلك.

علما بأن الأغنية تم تصريحها من الإدارة العامة على المصنفات الفنية.

يذكر أن أغنية "100 حساب" تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد وحسن شاكوش وهي من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.