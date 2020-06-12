حظك اليوم الجمعة 12-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، ممهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، المريخ يدعمك ويمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لتوطيد علاقتك بمن تحب وقد تنجح في توسيع دائرة معارفك، انطلق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.