تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا بتأمين بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى وخروج 7 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 80 حالة من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا، وتأكيد إيجابياتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مؤكدا تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف.

وتقدم الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام الفرع بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة وتفانيهم بالعمل.

وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية .