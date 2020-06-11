طبيب نفسي: فيروس كورونا أثر على الكثيرين سلبا وبحياتهم الاجتماعية

قال الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا أثر على الحالة النفسية لكثير من المواطنين حول العالم، ما أثر بدوره على عدم التفاعل الجيد بين المواطنين بعضهم البعض في حياتهم الاجتماعية.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فيروس كورونا يعد كربا دائما ومستمرا لكافة البشر على اتجاهات متعددة، بينما يؤدى الكرب المستمر لعدم القدرة على المطاوعة أو التعامل، موضحا أن استمرار الحظر وتردد الكثير من الأخبار الخاصة بفيروس كورونا يؤثر على المقاومة النفسية والاعتلال المذاجي للمواطنين: "ده مش مرض نفسي ولا اضطراب، ولكن وإذا لم نتعامل معه بصورة جدية يتحول لاكتئاب".

وأكد أنه يجب على الجميع تقبل وجود كرب مرحلي وسينتهي في المستقبل ويجب على المواطنين تنظيم تعرضهم للمواد الإخبارية، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع اتباع الطرق السليمة للتدابير الاحترازية وكذا ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر لتخفيف حدة الكرب نتيجة انتشار فيروس كورونا الذي أثر على الجميع.

وتابع: "عايزين الناس تفرق بين العرض النفسي والمرض النفسي ومينفعش ناخد أدوية أو منومات من غير ما نلجأ للأطباء والمتخصصين، وإحنا بنعطي أدوية لما بيتحول العرض إلى مرض عند فقد القدرة على الإنتاج والتعامل الإنساني، وأرجوكم محدش ياخد منومات ولازم تعملوا نمط سلوكي ومتضرش نفسك".