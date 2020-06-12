"سير عكس اتجاه سوق السيارات".. زيادات جديدة على أسعار شيفروليه وMG

خلال أزمة كورونا التى تسعى فيها الشركات إلى تخفيض أسعارها فى محاولة لتنشيط سوق السيارات من جديد إلا أن شركة المنصور للسيارات قررت اليوم زيادة أسعار شيفرولية وMG حيث جاءت الأسعار الجديدة كالآتى:

زيادة MG

MG 5 الفئة الأولى: 5 آلاف جنيه ليكون السعر 214.990 جنيه.

الفئة الثانية: 4 آلاف جنيه ليكون السعر 234.990 جنيه.

الفئة الثالثة: 5 آلاف جنيه ليكون السعر 249.990 جنيه.

MG ZS زيادة على جميع الفئات 3 آلاف جنيه ليكون السعر من 254.990 إلى 287.990 جنيه.

MG 6 زيادة 5 آلاف جنيه على أعلى فئة فقط ليكون السعر من 274.990 إلى 309.990 جنيه.

أما عن زيادات شيفرولية فالزيادات والأسعار كالآتى:

شيفرولية أوبترا زادت بقيمة 2500 جنيه على كل الفئات ليكون السعر الجديد من 202.500 الى 218 ألف جنيه.

وارتفع سعر شيفرولية كابتيفا 5 آلاف جنيه للمرة الثانية ليكون السعر الجديد من 365 ألفا إلى 345 ألف جنيه.