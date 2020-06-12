4 نصائح لحماية البيانات الشخصية من الاختراق

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن كاسبرسكي أن 80% من المستخدمين يؤلفون كلمات المرور الخاصة بحساباتهم، بينما يقول 48% إنهم غير مدركين لكيفية التحقق مما إذا كانت بيانات الدخول إلى حساباتهم مسرّبة.

ووفقا لما نشرته كاسبرسكى فيمكن اتباع التدابير التالية لضمان سلامة بياناتهم الشخصية:

1- تقليل عدد الأشخاص الذين تجري مشاركتهم بمعلومات تسجيل الدخول إلى الحسابات، مع الحرص على عدم ترك كلمات المرور في متناول الآخرين، سواء مكتوبة على ورقة أو محفوظة في جهاز، فعلى الرغم من أن تركها في المتناول يسهّل على المستخدم الوصول إليها، لكنه قد يُغري الآخرين بالوصول إلى أشياء لا تريدهم أن يصلوا إليها.

2- محاولة استخدام خدمة Kaspersky Secure Password Check التي تتيح للمستخدم التحقق من مدى قوة كلمة المرور، والوقت الذي قد يُستغرق في الكشف عنها.

3- استخدام كلمات مرور قوية يُنشئها حل أمني موثوق به، مثل Kaspersky Password Manager، يستطيع إنشاء كلمات مرور آمنة وفريدة لكل حساب في كل مرة، ويساعد على مقاومة إغراء إعادة استخدام كلمة المرور نفسها أكثر من مرة.

4- اكتشاف ما إذا تعرضت للاختراق أي من كلمات المرور المستخدمة للوصول إلى الحسابات على الإنترنت، من خلال ميزة التحقّق من الحساب في Kaspersky Total Security، وذلك بحثًا عن أي تسرّب محتمل للبيانات. وإذا كشف عن تسرب ما فإن الحلّ يقدم معلومات عن فئات البيانات المكشوفة حتى يتمكّن الفرد المتأثر من اتخاذ الإجراء المناسب.