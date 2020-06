فيديو.. هاكرز يخترقون موقع شرطة مينيابوليس: نحن جحافل.. انتظرونا

جرى تعطيل موقع إدارة شرطة ولاية مينيابوليس الأمريكية مؤقتًا بسبب هجوم إلكتروني، بعد أيام قليلة فقط من تعهد مجهول بالانتقام لوفاة الشاب جورج فلويد.

ونشر القراصنة مقطع فيديو يظهر شخصا يرتدي قناع "غاي فاوكس" الشهير، ويتحدث بصوت تم التلاعب به إلكترونيًا، ويوجّه رسالة لقسم شرطة مينيابوليس باسم المتظاهرين، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وقال الشاب في المقطع: "الضباط الذين يقتلون الناس ويرتكبون جرائم أخرى يجب أن يخضعوا للمساءلة تمامًا مثلنا نحن، لكنّه على خلاف ذلك، يعتقدون أنّهم يحملون رخصة للقيام بكل ما يريدون".

وأضاف: "شبع الناس من هذا الفساد والعنف من منظمة تعد بحمايتهم، عقب أحداث السنوات القليلة الماضية، بدأ الكثير من الناس يتعلمون أنكم لستم هنا لإنقاذنا، بل أنتم هنا لقمعنا وتنفيذ إرادة الطبقة الإجرامية الحاكمة، أنتم هنا للحفاظ على النظام لأصحاب النفوذ، وليس لتوفير الأمان للأشخاص الخاضعين للسيطرة".

وختم: "في الواقع، أنتم أداة تستخدمها النخب لمواصلة نظام القمع العالمي. نحن جحافل، انتظرونا".

ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

So, Anonymous is back.



They are a secret group of hackers who intervene in cases of injustice by exposing hidden info.



Since their announcement about the #GeorgeFloyd case, the Minneapolis police department website is down. #MCTVTRENDING #Anonymous #BlackLivesMatter pic.twitter.com/NVUnA8Wl8W